Tolkien | Meloni in visita alla mostra | “Bella pagina di cultura per cui ringrazio Sangiuliano”

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 15 novembre 2023) (Adnkronos) – "Unadi; unamoltoe completa, ricca di molte cose che non conoscevo; unamolto viva che fa una ricostruzione moltonon solo delle opere, che sono note, ma anche dell'uomo". E' il giudizio sulla: uomo, professore, autore' che esprime la presidente del Consiglio, Giorgia, all'uscita dGnam, la Galleria nazionale di Arte moderna di Roma, dove domani si aprirà al pubblico l'esposizioneta in anteprima dal capo del Governo, accompagnata dal ministro della, Gennaro. "Quando studiavo la Letteratura, a me piaceva molto ...