Tolkien e il suo ‘Signore degli Anelli’ in Italia | una storia editoriale tribolata

(Di mercoledì 15 novembre 2023) (Adnkronos) – ‘The Lord of the Rings’ di John Ronald Reuel(1892-1973) esce in Gran Bretagna tra il 1954 e il 1955, un capolavoro destinato a diventare uno dei libri più letti al mondo, con oltre 150 milioni di copie vendute. Inil romanzo dello scrittore inglese arriva 16 anni dopo, nel 1970 – dopo due rifiuti della Mondadori (complice il parere negativo di Elio Vittorini e Vittorio Sereni) e un tentativo fallito della Astrolabio – grazie a Rusconi Libri e a un gruppo di lavoro di intellettuali della destra moderata che dietro la fiaba fantasy intravede un genio letterario. Quando finalmente l’impresaè compiuta, ‘Il Signoreprende però percorsi inaspettati: mentre in America gli hippies con corone di fiori inneggiano alla Terra di Mezzo e al ritorno alla ...

Una mostra, spiega Pezzini, che non ha nulla di destra perché ilprotagonista non ha nulla di destra: 'Quando sento dire che in Italia ancora si parla di un 'di destra' " lamenta il ...

Oggi la preview della mostra di Tolkien con il Ministro Sangiuliano: «la prima del suo genere in Italia per dimensioni e autorevolezza»