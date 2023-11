Tirreno Power | concluso il ciclo di eventi sulla ‘trasformazione continua’ | i contenuti ora online

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 15 novembre 2023) (Adnkronos) –ildidal titolo ‘La trasformazionecon la partnership del Comune di Napoli. Il percorso conin tutta Italia ‘La trasformazioneera partito ad aprile da Roma per esplorare con Stefano Massini, Chiara Alessi e Massimo Temporelli la trasformazione portata dalle innovazioni tecnologiche e il loro impattovita e il modo di vivere quotidiano. Poi a maggio a Savona, con Massimo Recalcati che he ha coinvolto tutti i partecipanti in un viaggio profondo sul rapporto con la trasformazione di sé stessi e dell’influenza che hanno le paure in questi cambiamenti. A luglio è stata la volta di Civitavecchia, in collaborazione con il Premio Strega e la Fondazione Bellonci, attraverso dialoghi sul palco tra ...