Tiger Woods mai così in basso in classifica | ecco quando potrebbe tornare sul green

Tiger Woods mai così in basso nel ranking mondiale Agenzia ANSA

Tiger Woods: il suo posizionamento più basso nella classifica ... Tendenzediviaggio

Il golfista americano è scivolato al numero 1.307 del ranking mondiale. Dopo il grave infortunio di aprile dovrebbe giocare il PNC Championship in coppia con il figlio Charlie ...(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Mai così in basso nel ranking mondiale. Per la prima volta in carriera, Tiger Woods è scivolato al numero 1.307 dell'official world ranking, 'segnando' così un record negativo.