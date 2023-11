Thor 5 | Taika Waititi conferma che non sarà il regista

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Arriva ladirettamente dalin persona,non dirigerà5, dichiarando così di aver chiuso con il Dio del Tuono e di essere impegnato con altri progetti Il recente: Love and Thunder, diretto dalneozelandese, non ha ricevuto recensioni molto positive, diventando anzi il film sucol punteggio più basso su Rotten Tomatoes. Molti fan non hanno apprezzato la vena eccessivamente comica che ilha dato al personaggio interpretato da Chris Hemsworth, preferendo anzi ilshakesperiano dei primi film sul Dio del Tuono e degli Avengers. Anzi, le tinte cheha dato al personaggio sono state ...