' The Marvels' | il flop oltre le previsioni ' E se fosse colpa delle supereroine?'

(Di mercoledì 15 novembre 2023)

Dopo il flop di The Marvels la Disney ripensa ai supereroi Agenzia ANSA

Decisione storica quella presa da Marvel e Disney per limitare le perdite legate ai magri incassi degli ultimi film dei supereroi ...La coautrice di MCU: The Reign of Marvel Studios, Joanna Robinson ha rivelato che Marvel sta prendendo le distanze da Jonathan Majors ...