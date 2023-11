The Estate | la recensione della commedia con Kathleen Turner

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Il film: The, 2022. Regia: Dean Craig. Genere:. Cast: Anna Faris, Toni Collette,, David Duchovny, Ron Livingston, Rosemarie DeWitt. Durata: 96 minuti. Dove l’abbiamo visto: Sky. Trama: Due sorelle cercano di blandire la loro bisbetica zia, malata terminale, per ottenere la sua eredità e salvare il loro bar. Salvo poi scoprire che anche gli altri membriloro famiglia hanno lo stesso piano. Tutte le famiglie felici sono uguali, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo, diceva Lev Tolstoj in Anna Karenina. In effetti è il presupposto di ogni black comedy che si rispetti che abbia come cuore narrativo la famiglia e le sue mille disfunzioni. Genitori che non amano mai abbastanza, invidie, gelosie, tutto confluisce in un grande calderone che ...