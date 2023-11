The Crown | capitolo finale con la morte della Principessa Diana e la Monarchia sotto attacco | ecco tutte le curiosità sulla sesta e ultima stagione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) È tutto pronto per l’arrivodi “The”, in arrivo su Netflix in due parti: la prima (episodi 1-4) il 16 novembre e la seconda (episodi 5-10) il 14 dicembre. La storia si snoda lungo il percorso personale e sentimentaleche inizia una relazione con Dodi Al Fayed. I paparazzi non danno nessuna tregua ai due fino a pedinarli, durante una folle corsa in macchina, fino alla galleriail Ponte de l’Alma di Parigi, dove i due fidanzati perderanno tragicamente la vita. Il resto è storia. Lavive un momento difficilissimo emediatico con varie teorie complottiste circa ladi. Sarà la ...