The Abyss | il trailer del film di Cameron in versione restaurata

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Jamessi prepara a riportare nei cinema statunitensi per una sola giornata il suo capolavoro subacqueo Thein una nuovain 4K della quale è stato distribuito ilCome era già stato anticipato alcuni mesi fa, il regista Jamesè pronto a riportare nei cinema americani, per il momento, e per un solo giorno lain 4K del suo capolavoro subacqueo The. Uscito nel 1989, e diretto datra Aliens – Scontro finale e Terminator 2, Thevedeva protagonisti Ed Harris, Mary Elizabeth Mastrantonio e Michael Biehn, e raccontava la storia di una squadra di trivellatori petroliferi sottomarini incaricata di ritrovare un ...

