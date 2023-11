Thanksgiving | l' horror di Eli Roth è uno splatter sul consumismo

L'comedy diretta da Casey Tebo è prodotta e interpretata da Bruce Campbell , e racconta di ... Zombie capitalisti e risate garantite, nonché revisione delsotto forma di b - movie. ...

"Thanksgiving" di Eli Roth è il nuovo horror di culto Macché, è un ... L'HuffPost

Thanksgiving, il nuovo horror in arrivo al cinema nasce da Tarantino ... Everyeye Cinema

From pilgrims to Papa Gino’s, the director talks giving the Bay State a starring role in his Plymouth-set slasher flick.Scopriamo assieme le origini di Thanksgiving di Eli Roth, nuovo film horror del regista diventato cult: ma da dove nasce la pellicola