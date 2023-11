Terracina | tentò ripetutamente di violentare una paziente | interdetto medico 70enne

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 15 novembre 2023), 15 novembre 2023 – La Polizia di Stato di, nella giornata del 13 novembre ha dato esecuzione all’Ordinanza che dispone l’interdizione temporanea dall’esercizio della professione sanitaria per anni 1, a carico di undella Provincia di Latina. Il Provvedimento è stato emanato dal Tribunale Ordinario di Roma – Sezione per il riesame dei provvedimenti, su richiesta del Sost. Procuratore della Procura della Repubblica di Latina Dott.ssa Giorgia Orlando, per i reati di violenza sessuale con l’aggravante di avere agito nell’esercizio delle funzioni di esercente un pubblico servizio, nella fattispecie la professione sanitaria all’interno di un Ospedale della provincia. I fatti risalgono a circa un anno fa, quando l’indagato esercitava la professione sanitaria nel settore pubblico e nel corso ...