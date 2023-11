Terna presenta la seconda edizione del Master Tyrrhenian Lab a Salerno | lo speciale

(Di mercoledì 15 novembre 2023) (Agenzia Vista), 15 novembre 2023 È partita ladel"Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica", promosso dain collaborazione con le Università degli Studi di Cagliari, Palermo enell'ambito del progettoLab, per il quale l'azienda guidata da Giuseppina Di Foggia ha previsto un investimento complessivo di 100 milioni di euro dal 2022 al 2026. L'inaugurazione delè avvenuta in contemporanea nei tre atenei coinvolti. Apresenti il Presidente di, Igor De Biasio e il Rettore dell'Università, Prof. Vincenzo Loia, a Cagliari il Direttore Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento dinonchè ...

Pnrr, il governoalla Commissione Ue la richiesta per il pagamento della... Il ministro ...firma con la Commissione Ue un finanziamento di 307 mln per interconnessione... Per l'opera, il ...

Terna presenta la seconda edizione del Master Tyrrhenian Lab a ... Il Sole 24 ORE

Eni, Terna e Generali: le aziende italiane che comunicano meglio la ... Il Sole 24 ORE

È partita la seconda edizione del Master "Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica", promosso da Terna in collaborazione con le Università degli Studi di Cagliari, Palermo ...“Le intese firmate oggi favoriranno relazioni più proficue fra chi crea tecnologia Made in Italy e chi ha a disposizione i capitali per incentivare le idee e renderle concrete e utilizzabili a vantagg ...