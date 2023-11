Sempre forzae in bocca al lupo a tutta la squadra". Djokovic invece era stato accolto nel centro sportivo rossonero nel 2011, quando gli venne regalata una maglia personalizzata col numero 1, ...

Tennis, il Milan celebra Nole e Sinner:”Ci avete reso orgogliosi” Agenzia askanews

Djokovic-Sinner, il Milan elogia la grande sfida delle ATP Finals Pianeta Milan

Primo successo alle Atp Finals di Torino per la coppia formata dall'indiano Rohan Bopanna e dall'australiano Matthew Ebden (numero 3 del ranking ..."Sinner è cresciuto in molti aspetti, da quello fisico a quello mentale. Difficile pensare che non possa diventare numero uno, c’è da ...