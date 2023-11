Tennis | il Milan celebra Nole e Sinner | ”Ci avete reso orgogliosi”

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Roma, 15 nov. (askanews) – Novak Djokovic e Jannikeroi rossoneri. Licosì ilricordando che entrambi sono tifosi della formazione allenata da Pioli. I due protagonisti del match di ieri sera delle Finals dell’tp Tour sono statiti su X dalla società rosonera. “@janniksin and @Djoker, you’ve made the Rossoneri family proud. Grazie ragazzi!”.orgogliosa la famiglia rossonera, ragazzi, è il contenuto del post”. Entrambi erano già stati in visita aello.il 9 dicembre del 2021, con tanto di maglia numero 10 e incontro a cui erano seguite queste parole: “È stato un onore conoscere la squadra per cui tifi da sempre, vedere come si allenano è un’emozione fantastica. Sempre forza ...