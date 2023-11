Tennis | Djokovic | “Sinner ha avuto coraggio e ha meritato”

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Roma, 15 nov. (askanews) – “L’ultima volta che ci eravamo sfidati fu a Wimbledon, vinsi in tre set ma fu una partita equilibrata decisa da pochi punti. Dal punto di vista di padronanza del gioco credo che anche oggi abbia giocato su quei livelli, ha servito forse meglio. Ma la differenza più grande è stata ilcon cui ha giocato i punti più importanti”. Novak, numero uno al mondo, rende merito al successo in tre set di Jannikalle Atp finals di Torino. “Hadi vincere perché in quei momenti non sono stato abbastanza aggressivo né abbastanza deciso lasciandogli l’opportunità di prendere il controllo degli scambi. Questi match si possono vincere o perdere: la maggior parte li ho vinti, altri li ho persi, ma non credo di aver sbagliato troppe cose dal punto di vista del mio gioco. Lui ...

Essere o non essere all'altezza di Novak. Questo era il dilemma. Ci sono volute poco più ... in quella che si presentava come la sfida più amletica degli ultimi mesi di. Ora, però, ...

Jannik Sinner batte Djokovic dopo 3 ore di clamorosa battaglia alle ATP Finals 2023 Eurosport IT

Sinner-Djokovic, il match dell’Atp finals di Torino: Jannik vince in tre set 7-5 | 6-7 | 7-6 Corriere della Sera

Il club ha celebrato sui social lo spettacolo offerto da Jannik e Nole a Torino. Sono entrambi super tifosi milanisti e in passato erano già stati a Milanello: in cantiere un doppio invito"Lo aspettiamo in Coppa Davis da vincitore delle Nitto ATP Finals", le parole del 21enne tennista carrarese ...