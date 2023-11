Tennis | Atp Finals | Alcaraz supera Rublev in due set

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Torino, 15 nov. (Adnkronos) - Lo spagnolo Carlossi è imposto sul russo Andreyin due set con il punteggio di 7-5, 6-2 nel secondo incontro del gruppo rosso alle Atpdi Torino. Il numero 2 del mondo resta così in corsa per le semifinali. E' il primo successo di sempre allepermentre il russo, alla seconda sconfitta su due partite, non ha più possibilità di andare avanti. Questa sera tedesco Zverev, dopo avertoal primo turno, sfiderà l'altro russo Daniil Medvedev alle 21.

Jannik Sinner non è soltanto il N. 4 al mondo che per la prima volta, a Torino e nelleFinals ha sconfitto il N.1 Nole Djokovic. Jannik Sinner è l'autentico Re Mida delitaliano . E di se stesso. In tv, l'epica partita del 14 novembre al Pala Alpitour ha fatto volare Rai Due: ...

