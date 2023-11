Tennis | Alcaraz ha battuto Rublev alle Atp Finals

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Roma, 15 nov. (askanews) – Prestazione super di CarlosNitto ATPdi scena sul veloce indoor del Pala Alpitour di Torino. Nel match che ha aperto la seconda giornata dei round robin del “Gruppo Rosso” lo spagnolo (n.2) ha75 62, in poco meno di un’ora e un quarto di partita, Andrey(n.5), riscattando la sconfitta di ieri l’altro contro Zverev (lo spagnolo non perdeva tre match di fila da marzo 2021 ed era stato fermato in precedenza da Dimitrov a Shanghai e da Safiullin a Bercy). “Sono davvero felice per come ho giocato oggi – commenta a caldo-. Volevo tanto giocare questo torneo, al quale lo scorso anno ho dovuto rinunciare. Il primo match era stato molto duro, ma ero comunque soddisfatto per come avevo com: ieri ...