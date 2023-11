(Di mercoledì 15 novembre 2023) Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsappa rete la7 su Tg. La7.it - Nuovo colloquio ...

Telefonata Meloni-Zelensky: 'Sostegno dell'Italia a tutto campo per pace giusta' TGLA7

"Non ci casco più!", Giorgia Meloni respinge telefonata di un comico ucraino, ma era Zelensky Lercio

Nuovo colloquio telefonico oggi tra il presidente ucraino Volodomir Zelensky e la premier italiana Giorgia Meloni. "Ho parlato con Giorgia Meloni per esprimere gratitudine per il forte sostegno suo e ...Per la presidente del Consiglio l’obiettivo è quello di "raggiungere una pace giusta, duratura e complessiva" Nuova conversazione telefonica oggi tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il pr ...