Sulla panchina dell’Union Berlino siederà Marie-Louise Eta prima donna della Bundesliga

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 15 novembre 2023) L’Unionha esonerato il tecnico Fischer dopo quattordici partite consecutive senza vittoria; la squadra viene da tredici sconfitte e un solo pareggio, contro il Napoli in Champions. Il club aveva costruito una squadra con calciatori d’esperienza per far fronte alla nuova competizione, ma non sono fino ad ora bastati. Ricordiamo che la squadra in quattro anni è passata dalla promozione inalla qualificazione in Champions League. Kla riporta: “Nelle calde giornate di fine estate, Dirk Zingler ha vissuto il culmine di una felicità sportiva che dura ormai da cinque anni. In Champions League, l’Union, qualificata per lavolta e da lui guidata, viene sorteggiata contro i giganti del Real Madrid e il Napoli. In, il club inizia con due vittorie e arrivano Leonardo ...