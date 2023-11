Del resto, per, queste fragranze si ispirano agli ingredienti della pasticceria. - - > ... orchestratofalsa riga dell'originale ricetta del dolce tipico del capoluogo lombardo. Il ...

Sulla definizione di “sciopero generale” la Commissione di garanzia non sembra avere le idee molto chiare Il Post

Informadisabilità » Nuovi decreti attuativi della legge delega sulla ... Città di Torino

Katya Gentile: quello che emerge dalla relazione annuale di parifica del rendiconto 2022 della Regione Calabria, a cura della Corte dei Conti, è un’ottima notizia per la Calabria e i calabresi ...a mio avviso da realizzare in estensione del percorso sulla definizione dei profili sociali previsti dalla Legge 328/2000 e non in sovrapposizione dell’ambito sanitario e socio sanitario. Ho messo in ...