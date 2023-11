Stramaccioni | «Nella sua carriera Mazzarri non ha mai cambiato modulo»

(Di mercoledì 15 novembre 2023) L’allenatore e commentatore tecnico di Dazn Andreaha parlato a Radio Tv Serie A del ritorno di Walteral Napoli: «Non possiamo avere la certezza che adotterà il suo sistema di gioco, magari cambierà, masuanon l’ha mai fatto. Di certo il Napoli non è stato costruito, e soprattutto non ha vintoscorsa stagione, con il 3-5-2, ed è unche porterà variazioni anche nelle gerarchie.è un allenatore molto esperto e non ha certo bisogno di consigli però ripeto, questo Napoli ha un Dna ben preciso che sono le ali, e le ali sono il grande problema del 3-5-2». A proposito dei laterali del Napoli, spiega: «Kvara e Politano sono giocatori difficilmente collocabili nel 3-5-2, poi ricordiamoci ...

