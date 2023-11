Strage nazista di Pratale | giudice italiana condanna la Germania a risarcire i parenti

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Il verdetto emesso dalla magistratura civile di Firenze, presieduta dallaSusanna Zanda, ha imposto allal’obbligo di fornire risarcimenti agli eredi delle vittime coinvolte in due tragici eventi durante l’estate del 1944. Tali eventi includono ladi, un eccidio (in cui morirono molte persone) commesso il 23 luglio nelle campagne di San Casciano Val di Pesa da un gruppo di militari tedeschi, e un altro omicidio avvenuto nello stesso periodo a Tavarnelle Val di Pesa. La sentenza di Zanda classifica tali episodi come “crimini contro l’umanità”, rispetto ai quali “non trova spazio alcuna immunità”. In ottemperanza al verdetto emesso dal tribunale, laè tenuta a erogare un risarcimento finanziario di 50mila euro in favore di Mirella Lotti, figlia – attualmente ...