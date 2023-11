Stipendi | taglio del cuneo fiscale e nuova Irpef | così la busta paga da gennaio 2024 Quota 35 mila | se si supera si prende meno

Leggi su corriere

(Di mercoledì 15 novembre 2023) La Manovra 2024 dedica 10,7 miliardi di euro al rinnovo per il prossimo anno deldel-contributivo. A questa misura si aggiunge la riforma dell’, con l’accorpamento dei primi due scaglioni. I benefici suglici saranno, ma non per tutti