Stipendi | dopo i 35mila arriva la batosta | quanto si perde

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Il corollario di norme che fa capo alla Manovra nasconde lati bui. Uno di questi riguarda le conseguenze dell’innalzamento del taglio del cuneo fiscale previsto per il 2024, che sta preparando un’autenticaper glisopra ieuro. A segnalarlo è l’Upb (Ufficio parlamentare di bilancio), durante l’audizione davanti alle Commissioni Bilancio di Senato e Camera, parlando di “paradosso”. E questo perché ogni beneficio della misura “cessa” oltre la soglia di retribuzione lorda dieuro. Ecco perché. Intanto Bankitalia lancia l’allarme sulla Manovra: “Effetti negativi per l’intera economia”. Cos’è e come funziona il taglio del cuneo fiscale Per cuneo fiscale, lo ricordiamo, si intende la differenza tra loo lordo versato dal datore di lavoro e la busta paga netta ricevuta ...