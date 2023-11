(Di mercoledì 15 novembre 2023) Sono le finaliste del premio Repower, che sfruttano intelligenza artificiale e innovazione per migliorare il nostro uso dell'energia

Anche nel 2024, come già ora, sarà aperta la "ai talenti tecnologici" per accelerare i ... " Prodotti e servizi ad alto valore tecnologico rappresentano un potente driver di crescita per...

Startup, 6 a caccia di efficienza energetica WIRED Italia

Foodtech a caccia di nuove idee per l'industria del cibo. Come ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Sono le finaliste del premio Repower, che sfruttano intelligenza artificiale e innovazione per migliorare il nostro uso dell'energia ...Roma, 14 novembre 2023 – Al via la quarta edizione Io Ci Credo, il progetto promosso dall’incubatore In Cibum Lab a sostegno dei giovani innovatori italiani impegnati nel food e nel foodtech. La Call ...