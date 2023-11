Il Comune di Siena e la squadra dei bianconeri hanno ripulito l'area esterna dellodai rifiuti abbandonati. Il 7 dicembre il Tar della Toscana si esprimerà sulla revoca della concessione ...

Stadio Franchi. Dopo i giocatori, pulizia nell'area esterna. Magi: "Chiesta dal Comune a Sei Toscana» LA NAZIONE

Il messaggio dei bianconeri è stato ricevuto: mercoledì scorso staff e squadra si sono recati allo stadio per pulire la parte esterna del Franchi – quella non nella disponibilità dell’Acr Siena – da e ...Il pronunciamento del Tar del Lazio, sul ricorso presentato dal Comune di Firenze contro il definanziamento del governo di 55 milioni per la ristrutturazione dello stadio Franchi, aprirà ...