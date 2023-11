Squadrismo Dopo le minacce | i sindacati passano agli insulti | la reazione di Salvini

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Poco importa se solo nel mese di novembre gli scioperi che hanno mobilizzato l'Italia sono stati una sfilza. E poco importa che il Garante sugli scioperi, Paola Bellocchi, abbia frenato definendo la contestazione senza requisiti. Cgil e Uil non intendono rispettare quanto loro imposto. Come la precettazione annunciata dal ministro dei Trasporti Matteo, che in caso contrario applicherà le dovute sanzioni. "Per la prima volta nella storia della Repubblica si interviene con una precettazione contro uno Sciopero generale. È atto dipolitico,si assume la responsabilità di un atto contro la Costituzione, lo fa per non parlare dei temi della manovra: è propaganda contro diritto riconosciuto in Costituzione. Noi il 17 scenderemo comunque in piazza", sono le parole di Pierpaolo Bombardieri. Il segretario generale ...