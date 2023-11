Sport in tv oggi mercoledì 15 novembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Ci sarà tantoda seguire in tv ed in15: inil tennis con le ATP Finals, il calcio femminile con la Champions League, il volley con la SuperLega, il volley femminile con la Champions League e la Challenge Cup, il basket con la Champions League, l’EuroCup e la Europe Cup, e molto altro ancora. Proseguiranno le Nitto ATP Finals di tennis: sia in singolare che in doppio giocherà il Gruppo Rosso e, non prima delle ore 14.30, scenderà in campo lo spagnolo Carlos Alcaraz, che sarà opposto al russo Andrey Rublev, mentre non prima delle ore 21.00 si sfideranno il russo Daniil Medvedev ed il tedesco Alexander Zverev. Per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, la prima prova cronometrata della discesa femminile si disputerà alle ore ...