Spoleto | nuovo autovelox sulla SS3 Flaminia

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Entrerà in esercizio lunedì 20 novembre, dopo quasi due mesi di pre-esercizio iniziati lo scorso 26 settembre, ilinstallato nella SS3in direzioneall’altezza di Eggi. Richiesto al Comune didall’ANAS per garantire la sicurezza stradale, l’, tarato a 90 km/h e posizionato al km.129+880 della SS3in direzione Foligno-, servirà a ridurre le situazioni di pericolosità dovute sia alla presenza del bivio Eggi – Acquasparta – Santo Chiodo, sia al restringimento della carreggiata e il conseguente obbligo di decelerazione. Alla luce dei dati registrati nel periodo di pre-esercizio, in particolare dal 26 settembre al 21 ottobre, durante il quale l’apparecchiatura ha rilevato una media ...

Spoleto, nuovo autovelox Flaminia attivo da lunedì umbriaON

