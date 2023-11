Spiagge | Cna Balneari | “La risorsa non è scarsa | allontanare la minaccia delle aste e favorire le nuove iniziative”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 15 novembre 2023) ROMA – Dare seguito all’esito della mappatura – scaturito dal lavoro interministeriale e interassociativo del tavolo tecnico in materia di concessioni demaniali marittime – che ha stabilito come laspiaggia, in Italia, non sia. A chiederlo è Cnadopo l’incontro sul tema che si è tenuto a Palazzo Chigi tra gli esponenti della coalizione di maggioranza. Sulla base dei dati emersi dalla mappatura le aree occupate dalle concessioni demaniali equivalgono al 33 per cento del totale, dato che conferma l’ampia disponibilità dellae la conseguente inapplicabilità della direttiva servizi per le imprese attualmente in attività. Sulle aree disponibili è ora possibile creareopportunità imprenditoriali garantendo nel contempo certezza di futuro alle attuali 30mila imprese del ...