Spezia | ufficiale l’esonero di Alvini

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Loha ufficializzatodi Massimilianocome allenatore del club. Tutti i dettagli in merito Lo, tramite un comunicato, ha annunciatodi Massimiliano. COMUNICATO – «Calcio comunica di aver sollevato Massimilianodall’incarico di Allenatore Responsabile della Prima Squadra. Il Club desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate fin dal proprio arrivo nel Golfo dei Poeti e intende augurare loro le migliori fortune umane e professionali».

, addioad Alvini: ennesimo ribaltone in Serie BAlvini lascia loin piena zona retrocessione, al diciottesimo posto, con soli dieci punti in tredici partite giocate. Per ...

UFFICIALE: Spezia, finisce l'era Alvini. Il tecnico è stato sollevato dalla guida della prima squadra TUTTO mercato WEB

Spezia, ufficiale: esonerato Alvini. Arriva l'ex Pisa D'Angelo Corriere dello Sport

(ANSA) - LA SPEZIA, 15 NOV - Massimiliano Alvini non è più l'allenatore dello Spezia. Al suo posto il club ha scelto Luca D'Angelo, che è ...La Spezia, 15 nov. - (Adnkronos) - Massimiliano Alvini non è più l'allenatore dello Spezia. A dare l'annuncio il club ligure con una nota sul proprio sito ufficiale: "Spezia Calcio comunica di aver so ...