Spezia | ufficiale | esonerato Massimiliano Alvini

(Di mercoledì 15 novembre 2023) 1 vittoria, 7 pareggi, 5 sconfitte e 10 punti in classifica in 13 giornate del campionato cadetto, che valgono momentaneamente il terzultimo posto in classifica e la zona retrocessione, sono il bottino conquistato dae i suoi ragazzi che ha indotto load esonerare l’allenatore Toscano. Di seguito, la notadella società ligure: “Calcio comunica di aver sollevatodall’incarico di Allenatore Responsabile della Prima Squadra. Il Club desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate fin dal proprio arrivo nel Golfo dei Poeti e intende augurare loro le migliori fortune umane e professionali“. SportFace.

