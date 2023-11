Spari nelle strade della movida | per Simba La Rue altra condanna in attesa del processo a Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Indelper tentato omicidio che lo vede parte offesa a, il 21enne trapper italo-tunisino Mohamed Lamine Saida, in arteLa Rue, deve scontare un’: 6 anni e 4 mesi di carcere nelmilanese con rito abbreviato per la sparatoria avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2022 vicino a corso Como, zonain cui rimasero feriti due senegalesi. La settima penale di Milano hato a 5 anni e 2 mesi anche l’amico Zaccaria Mouhib, noto con lo pseudonimo di Baby Gang, anche lui trapper molto in voga tra i giovanissimi.ti altri sei giovaniloro “crew”, con pene fino a 5 anni e 8 mesi. Soltanto un mese fa era ...