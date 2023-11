Sparatoria nelle strade della movida a Milano | condannati i trapper Simba La Rue e Baby Gang

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) ILa Rue esono statirispettivamente a 6 anni e 4 mesi e 5 anni e due mesi per laavvenuta lo scorso annoviemilanese. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, nei pressi di corso Como: Mohamed Lamine Saida, noto comeLa Rue, e Zaccaria Mouhib, alias, avevano sparato e ferito due cittadini senegalesi. Il processo, condotto con rito abbreviato, ha portato alla condanna di altri sei giovani appartenenti alla “crew” dei, con pene che variano fino a 5 anni e 8 mesi di reclusione. Le condanne, frutto di un’indagine approfondita, riflettono il ...