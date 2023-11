Sparatoria in corso Como | Simba La Rue e Baby Gang condannati a Milano

Un episodio che, seppure più grave del solito, era stato derubricato come l'ennesimo caso di malamovida nella zona dei locali notturni diComo. E che invece era diventato un caso nazionale per ...

Sparatoria in corso Como: condannati i trapper Baby Gang e Simba La Rue TGR Lombardia

Milano, Simba La Rue e Baby Gang condannati per la sparatoria in ... Open

Una sparatoria per il “controllo del territorio” - come l'ha definita il gip - quella avvenuta a luglio 2022 in via Tocqueville, zona corso Como: la via della movida per eccellenza a Milano. Per quei ...Sono stati condannati rispettivamente a 6 anni e 4 mesi e 5 anni e 2 mesi i trapper Mohamed Lamine Saida, detto Simba La Rue, e Zaccaria Mouhib, ossia Baby Gang, nel processo milanese con ...