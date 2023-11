Sparatoria in corso Como a Milano | condannati Baby Gang e Simba La Rue

(Di mercoledì 15 novembre 2023) (Adnkronos) – I giudici del tribunale dihanno condannato i trapper(Zaccaria Mouhib) a 5 anni e 2 mesi eLa Rue (Lamine Mohamed Saida) a 6 anni e 4 mesi nel processo che li ha visti protagonisti nel capoluogo lombardo, insieme ad altri sei giovani, per quanto avvenuto all’alba del 3 luglio 2022 nella zona della movida di. La corte, presieduta dal giudice Marco Tremolada, ha concesso le attenuanti generiche a tutti gli imputati – accusati a vario titolo di rapina, lesioni e rissa – tra cui al manager Chakib Mounir (detto Malippa) condannato a 3 anni e 8 mesi, 5 anni e 8 mesi invece la pena per Ndiaga Faye che sparò il colpo all’indirizzo dei due senegalesi rimasti feriti nella, i quali non si sono costituiti parte civile ...

I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 luglio del 2022, in via di Tocqueville, attorno a Corso Como: nella sparatoria rimasero feriti due senegalesi ...Pene fino a 5 anni e 8 mesi anche per altri membri della ‘crew’. Nella sparatoria, in piena zona della movida, erano stati gambizzate due persone ...