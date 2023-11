Spagna | Sanchez | il nostro sarà il governo della costituzione

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Roma, 15 nov. (askanews) – Il capo ad interim dell’Esecutivo spagnolo e leader del PSOE, Pedro Sánchez, ha difeso mercoledì, all’inizio del suo discorso di investitura, il suo futuro “Costituzionale”, esprimendo il suo “rispetto e riconoscimento” per coloro che in questi giorni hanno protestato “pacificamente” contro gli accordi con i partiti indipendentisti. Dalla tribuna del Congresso dei Deputati, Sánchez ha innanzitutto sottolineato che “manifestare nelle strade è uno dei modi di eserciziodemocrazia che la nostrariconosce”. Quindi ha esordito riferendosi a tutti coloro che “hanno esercitato pacificamente questo diritto”. “E, lo sottolineo, lo hanno fatto in modo pacifico”, ha sottolineato Sánchez. Tutti coloro che hanno preso posizione in piazza contro l’amnistia e il resto dei suoi accordi, hanno ...