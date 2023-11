Spagna | Sánchez chiede la fiducia | “Primo impegno lavorare per riconoscere la Palestina Amnistia ai catalani è nell’interesse nazionale”

Lezioni di grammatica istituzionale dalla penisola iberica Una lezione di grammatica democratica giunge dalla penisola iberica. In estate Sanchez in, adesso Antonio Costa in Portogallo hanno rassegnato le dimissioni e rimesso al voto popolare le ... Gentile utente, l'articolo che stai leggendo è riservato agli abbonati INPIU' Per proseguire ...

Spagna, non si spengono le polemiche sulle scelte politiche di ... Il Bo Live - Università di Padova