Spagna | Sanchez al Congresso per il voto di fiducia | ' Sì all' amnistia'

... perché le circostanze sono quelle che sono: tocca fare di necessità virtù in nome della, ... È uno dei passaggi centrali del discorso di Pedro. "È una misura completamente legale e ...

La Spagna è lacerata: l’amnistia ai nazionalisti catalani non è l’unica concessione di Sánchez Il Fatto Quotidiano

In Spagna è il giorno di Sanchez AGI - Agenzia Italia

«Concederemo l'amnistia perchè le circostanze sono quelle che sono: tocca fare di necessità virtù in nome della Spagna, dell'interesse nazionale, per difendere il progresso sociale, per superare le fr ...È iniziata alle 12 la seduta plenaria che porterà il segretario del Psoe, Pedro Sanchez, a guidare il governo spagnolo. Prima un discorso per illustrare il suo programma per i prossimi quattro anni, p ...