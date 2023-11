Sottomarini | fregate e underwater Folgiero legge i risultati di Fincantieri

L'Incrociatore Portaeromobili 'Garibaldi', leClasse 'Lupo' e 'Maestrale', iClasse 'Sauro', gli Aliscafi Lanciamissili, i Cacciamine Classe 'Lerici', le Navi Ausiliarie d'Altura ...

Sottomarini, fregate e underwater. Folgiero legge i risultati di ... Formiche.net

Fincantieri tocca il picco dei ricavi nel militare: nel futuro droni subacquei CittaDellaSpezia

Il Ministero della Difesa di Bucarest ha comunicato ufficialmente di aver abbandonato il programma per la costruzione di una nuova classe di corvette multiruolo. Il programma in questione, assai trava ...Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina sono piovuti gli affari per la Corea del Sud, che nel 2022 ha incrementato l'export di prodotti bellici del 140 per cento, per un valore record di 17,3 miliardi ...