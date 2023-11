Giovani, social e digitale Sisempre di più, dunque, l'età in cui si possiede o si utilizza uno, con un aumento significativo di bambini tra i 6 e i 10 anni che utilizzano il cellulare tutti i giorni dopo la ...

Smartphone, si abbassa l'età media di utilizzo: cresce la dipendenza tecnologica tra i minori TGCOM

Cosa fare se il volume del telefono si abbassa da solo Alcune ... Everyeye Tech

In Italia il 78,3% di bambini tra gli 11 e i 13 anni utilizza internet tutti i giorni e lo fa soprattutto attraverso lo smartphone. Si abbassa sempre di più l’età in cui si possiede o utilizza uno ...In Italia il 78,3% di bambini tra gli 11 e i 13 anni utilizza internet tutti i giorni e lo fa soprattutto attraverso lo smartphone. Si abbassa sempre di più l’età in cui si possiede o utilizza uno sma ...