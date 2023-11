Slovacchia-Islanda | qualificazioni Euro 2024 | tv | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 15 novembre 2023)è un match della nona giornata del gruppo J di qualificazione ade si gioca giovedì alle 20:45:. Di Francesco Calzona, ex collaboratore di Maurizio Sarri ai tempi del Napoli, sicuramente ne risentiremo parlare. Non a caso il suo nome era uscito fuori, proprio in questi giorni, tra i papabili per rimpiazzare Garcia, appena esonerato dal club campione d’Italia che alla fine ha deciso di virare su Mazzarri. Calzona, da qualche mese sulla panchina della, è a 90 minuti dal riportare i Sokoli alla fase finale di un campionatopeo. Calzona – IlVeggente.it (Lapresse)Si tratterebbe della terza qualificazione consecutiva per la selezione slava, che nell’edizione 2016 arrivò addirittura agli ottavi. La ...