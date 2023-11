Sky Cinema e NOW | The Estate | Mercoledi 15 Novembre 2023

Leggi su digital-news

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Skyporta ila casa tua - Nella serata odierna diper i clienti Sky (e in streaming su NOW) entra nel mondo esilarante di "The" una commedia Sky Original con un cast stellare che include Kathleen Turner, Anna Faris, Toni Collette e David Duchovny. Due sorelle corrono dalla ricca zia malata con la speranza di guadagnare la sua stima e, naturalmente, la tanto ambita eredità. Non perdertelo su SkyUno HD alle 21:15 (canale...