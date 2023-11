Sinner spezza il tabu' Djokovic alle Atp Finals

ha sconfitto per la prima volta il numero 1 del ranking mondiale in tre set: 7 - 5, 6 - 7 (5), 7 - 6 (2). Prossima sfida con Holger Rune, decisiva per il passaggio in semifinale, "Sono pronto ...

Delirio Sinner, spezza il tabù Djokovic alle Atp Finals - Atp Finals - Ansa.it Agenzia ANSA

'Mi aspettavo un match duro, il pubblico ha cercato di aiutarmi. Pochi i punti che hanno fatto la differenza tra noi'. Jannik Sinner rende omaggio ...La vittoria che attendeva da tempo è arrivata e nel palcoscenico più prestigioso: alle Atp Finals di Torino, il torneo dei "maestri", Jannik Sinner ha sconfitto per la prima volta Novak Djokovic, nume ...