Sinner incontra Panatta | la battuta di Mentana è virale | c' entra una donna

TORINO - Il giorno dopo il successo sul numero uno del mondo Novak Djokovic a Torino tutti gli occhi sono per Jannik, che alla vigilia della decisiva sfida contro Holger Rune (in palio il pass per le semifinali delle Nitto Atp Finals ) è stato protagonista al Pala Alpitour anche senza ...

Ljubicic incontra Sinner, l'analisi tecnica e un mantra: "Migliorare" Sky Sport

Jannik Sinner - Holger Rune oggi: orario partita, precedenti e dove ... Olympics

Prima vittoria dell'italiano sul serbo numero uno del mondo. Una battaglia di tre ore, in cui l'altoatesino ha mostrato gli enormi miglioramenti degli ultimi mesi… Leggi ...Sinner posa con Panatta, il commento di Mentana Preso d'assalto da tifosi e fotografi, l'altoatesino ha incontrato anche Adriano Panatta, leggenda del tennis azzurro di cui Jannik è considerato ...