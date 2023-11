(Di mercoledì 15 novembre 2023) «Olé, Olé, Olé, Sinnèr, Sinnèr, Sinnèr». Come sottrarsi al coro da stadio dei 12 mila del Pala Alpitour di Torino? Come estraniarsi dal legittimo...

Sinner è epico alle ATP Finals 2023: batte il numero uno del mondo ... Fanpage.it

Sinner epico, Djokovic s'inchina: Jannik batte per la prima volta il numero uno del mondo. Semifinale vicina ilmessaggero.it

«Olé, Olé, Olé, Sinnèr, Sinnèr, Sinnèr». Come sottrarsi al coro da stadio dei 12 mila del Pala Alpitour di Torino Come estraniarsi dal ...Il tennista italiano Jannik Sinner ha conquistato una vittoria epica contro il numero 1 al mondo, Novak Djokovic, a Torino. La partita, chiusa in tre set (7-5, 6-7, 7-6) in tre ore, ha dimostrato la ...