Un successo che rappresenta la chiusura di un cerchio apertosi a inizio 2023 , quandosi è presentato al via della stagione senza aver vinto alcun Masters 1000 e con un misero record di una ...

Sinner e il segreto del coach Vagnozzi che ha migliorato il suo gioco Corriere dello Sport

Sinner, una vittoria che vale doppio Corriere dello Sport

Jannik Sinner sconfigge il numero 1 del tennis mondiale, Novak Djokovic, alle ATP Finals di Torino. La sfida, che si è svolta presso il Pala Alpitour, ha visto il giovane tennista italiano trionfare ...Per la prima volta in carriera l’azzurro supera il numero uno del mondo imponendosi al tie break del terzo set. Giovedì la sfida decisiva contro Rune per le ...