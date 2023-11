Sinner-Djokovic | Panatta boccia la ‘sceneggiata’ di Nole

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 15 novembre 2023) (Adnkronos) – “L’atteggiamento dimi piace? Per niente”. Adrianonon nasconde lo scarso gradimento per il comportamento di Novaknel match contro Jannikalle Atp Finals di Torino 2023. Il serbo è protagonista di qualche scambio ‘vivace’ col pubblico e cerca di sfruttare anche i trucchi legati all’esperienza. Alza la temperatura reagendo a fischi e ‘buuu’, il match si accende., però, non ‘abbocca’. “E’ il momento della sceneggiata, maha un problema:non se lo fila”, dicenel commento su Raidue. Il grande del tennis italiano sottolinea la strategia del serbo: “Prima la pausa per la pipì, poi il fisioterapista, ci avrei scommesso tutto quello che ho in tasca. E’ uscito per togliere un po’ ...