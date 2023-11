Sinner batte anche Djokovic in tre set Impresa storica Semifinale vicina

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Grandissimo Yannik: ha battuto, per la prima volta, Novak, alle Atp Finals di Torino. La sua è stata un'L'articolo proviene da Firenze Post.

Djokovic dopo una battaglia e 3 set spettacolari. Match con Rune decisivo per le semifinali alle Atp Finals Jannikin una gara epica, in tre set, ha battuto il numero uno al mondo ...

Sinner, finalmente cade il tabù Djokovic! Torino impazzisce: "Ragazzi, abbiamo vinto insieme" La Gazzetta dello Sport

Sinner-Djokovic 2-1. L’azzurro batte per la prima volta il numero 1 al mondo RaiNews

Per le oltre tre ore di gioco, sugli spalti del palazzetto torinese applausi e cori da stadio hanno accompagnato i colpi del giovane tennista ...L'azzurro batte per la prima volta il serbo, contro Rune per proseguire la corsa alle Atp Finals TORINO (ITALPRESS) - Era la partita più attesa, ...