Sicilia | Intravaia Fdi | ' collegato ter | vergogna si provi quando si intascano soldi pubblici'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Palermo, 15 nov. (Adnkronos) - “Lasi deve provaresio si elargiscono ad amici e parenti, nonsi lavora giorno e notte per dare risposte al territorio attraverso il sostegno ai comuni e alle associazioni che si spendono per servizi essenziali per i cittadini. Piuttosto sono orgoglioso di tutto ciò”. Il deputato regionale di FdI Marco, componente della Commissione Parlamentare Bilancio, commenta così la "polemica sollevata dalle opposizioni, sulTer alla variazione di Bilancio". “Tutti conoscono le difficoltà finanziarie dei Comuni e la mancanza di risorse delle associazioni di volontariato ed è dovere della politica adoperarsi per un sostegno il più diretto e veloce possibile. Se un ...